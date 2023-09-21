Назван лучший сорт огурцов: урожайность более 50 кг с одной грядки — плоды хрустящие, без горечи

Российским огородникам рассказали о том, какой сорт огурцов является одним из самых надежных, урожайных и вкусных. Информацией поделилась эксперт-садовод Ирина Корсакова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Специалист рекомендует присмотреться к гибриду под названием «Луховицкий F1». Он отличается огромной урожайностью и отменным вкусом.

С одной стандартной грядки в 6-7 растений можно собрать более 50 кг зеленых плодов.

Огурцы этого сорта не горчат. Они достаточно плотные, поэтому отлично подходят для засолки и маринования.

В общем, одни плюсы. Не сорт, а фантастика. Обязательно попробуйте посадить на своем участке в будущем году.

Источник: vnimanie.pro