Назван лучший сорт огурцов: урожайность более 50 кг с одной грядки — плоды хрустящие, без горечи

Российским огородникам рассказали о том, какой сорт огурцов является одним из самых надежных, урожайных и вкусных. Информацией поделилась эксперт-садовод Ирина Корсакова.
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Специалист рекомендует присмотреться к гибриду под названием «Луховицкий F1». Он отличается огромной урожайностью и отменным вкусом.
С одной стандартной грядки в 6-7 растений можно собрать более 50 кг зеленых плодов.
Огурцы этого сорта не горчат. Они достаточно плотные, поэтому отлично подходят для засолки и маринования.
В общем, одни плюсы. Не сорт, а фантастика. Обязательно попробуйте посадить на своем участке в будущем году.
Источник: vnimanie.pro