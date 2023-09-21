Назван лучший сорт огурцов: урожайность более 50 кг с одной грядки — плоды хрустящие, без горечи

Огурцы. Фото: Global Look Press

Выбор опытного дачника.

Российским огородникам рассказали о том, какой сорт огурцов является одним из самых надежных, урожайных и вкусных. Информацией поделилась эксперт-садовод Ирина Корсакова.

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Специалист рекомендует присмотреться к гибриду под названием «Луховицкий F1». Он отличается огромной урожайностью и отменным вкусом. 

С одной стандартной грядки в 6-7 растений можно собрать более 50 кг зеленых плодов. 

Огурцы этого сорта не горчат. Они достаточно плотные, поэтому отлично подходят для засолки и маринования.

В общем, одни плюсы. Не сорт, а фантастика. Обязательно попробуйте посадить на своем участке в будущем году.

Источник: vnimanie.pro

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