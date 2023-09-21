Ешьте чеснок сколько хотите: если соблюдать это правило — изо рта вонять не будет

Чеснок любят многие. Однако далеко не каждый гурман может позволить себе ежедневно наслаждаться вкусом этого потрясающего овоща.

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Дело, как вы могли догадаться, в неприятном запахе изо рта. Который остается с едоком, несмотря на чистку зубов и прочие попытки замаскировать последствия ароматного перекуса.

Но, как выяснилось, больше нет нужды отказывать себе в удовольствии. Вы можете есть чеснок, когда и сколько захотите. Если воспользоваться одной маленькой хитростью, можно избежать появления вони.

Оказывается, за аромат отвечает центр зубчиков. Если вырезать сердцевину, то неприятный запах не появится вообще или будет едва уловимым. При этом на вкусе овоща удаление этой части никак не скажется.

Источник: Дзен-канал «TECHNOTION»