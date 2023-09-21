Всего три столовые ложки — нагар с кастрюли отвалится сразу: найдено эффективное народное средство

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Отмечается, что надо подготовить тару, которая в разы больше пострадавшей от нагара кастрюли. В нее следует налить воду и добавьте три столовых ложки горчичного порошка.

А вот после этого надо прокипятить кастрюлю в этом средстве. Нагар будет отваливаться сам на глазах хозяйки, сообщает «Городовой».