Как реанимировать засохшую тушь для ресниц: всего две капли этого средства — будет красить как новая

Если закрыть тушь недостаточно плотно, она очень быстро засохнет. Знакомая ситуация? Не спешите огорчаться и тратить деньги на покупку нового флакона. Проблему можно решить с помощью неожиданного средства. Достаточно взять всего пару капель, чтобы реанимировать испорченную косметику.

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Речь идет об увлажняющих глазных каплях: с гиалуроновой кислотой или хлоридом натрия. Будьте внимательны: не перепутайте их с лекарственными препаратами. Так как любые другие добавки могут негативно сказаться на текстуре косметического средства.

Инструкция простая. Достаньте щеточку из флакона. Добавьте в него две капли увлажняющей жидкости. Затем верните кисточку на место. Закрутите крышку и подождите. Через три минуты тушь станет нужной консистенции.

Источник: thevoicemag.ru