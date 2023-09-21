Позволит каждый день выглядеть свежо и по-новому: Александр Васильев назвал главный тренд осени 2023 года

Многие женщины следят за трендами и стремятся подчеркивать свои достоинства. Историк моды Александр Васильев решил рассказать о том, каким вещам стоит отдать предпочтение осенью. Он подчеркнул, что при выборе одежды надо руководствоваться своим вкусом и особенностями фигуры. Но в любом случае нельзя забывать про капсулу и трендовые вещи.
Васильев отметил, что важно соблюдать главное правила — «для одного низа нужны три верха». Он заверил, что это позволит каждый день выглядеть свежо и по-новому.
Также в холодную погоду историк моды призвал носить уютные вещи из трикотажа — водолазки, джемперы и кардиганы. Александр посоветовал подбирать вещь так, чтобы она украшала свою хозяйку. А вот цвет одежды нужно выбирать, отталкиваясь от своего цветотипа и предпочтений.
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Он на осень посоветовал выбирать тренчи, пальто и куртки длиной до колен. Дело в том, что это визуально вытянет силуэт и скорректировать недостатки фигуры. Также Васильев напомнил, что важно пользоваться аксессуарами. Это могут быть шапки, шляпы, перчатки, шарфы и палантины. Эксперт пояснил, что они придадут изюминку и внесут разнообразие в любой лук. Об этом сообщает «Первый Женский».