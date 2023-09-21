Дачникам посоветовали вкуснейший сорт картофеля: мякоть розовая, урожайность — 400 кг с сотки

Фото: freepik.com/azerbaijan_stocke

Неприхотливый и хорошо хранится.

Эксперт-садовод Ирина Корсакова рассказала огородникам-любителям о потрясающем сорте картофеля под названием «Сюрприз». 

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Его уникальность заключается в необычном внешнем виде и отличных вкусовых качествах. Согласитесь, далеко не каждый сорт может похвастаться тем и другим сразу.

Кожура «Сюрприза» окрашена в яркий розовый цвет, а мякоть овоща имеет розовато-красный оттенок. Сорт подходит для приготовления любых блюд: от вареных до жареных.

Урожайность средняя: до 400 килограммов с одной сотки. Картофель этого сорта хорошо хранится. Он может спокойно пролежать до следующего лета. Что тоже является огромным плюсом.

Источник: vnimanie.pro

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