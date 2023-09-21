Кошельки наполнятся до отказа: названы три знака зодиака, которым больше всех повезет в октябре

На этот раз в список попали Скорпионы. Таролог отметила, что в октябре звезды будут благоволить им в карьерных делах. А к середине месяца кошелек пополнится неожиданным финансовым поступлением. Возможно, что они получат премию. Однако эксперт советует не пускать деньги на ветер, а с их помощью погасить долги или отложить на покупку, о которой давно мечтаете. Хорошим решением также будет вложение средств.

«Если же необдуманно тратить октябрьский доход, тогда в последующие месяцы деньги будут уходить словно сквозь пальцы», – отметила Галина.

В октябре также Тельцы получат большую сумму денег, не на работе. Есть вероятность, что им вернут долг или им оставят наследство. Не исключено, что представители этого знака зодиака даже выиграют в лотерею. А вот на работе ждут приятные подвижки: могут назначить повышение в должности или в зарплате. Таролог подчеркнула, что важно брать инициативу в свои руки, не упускать полезные знакомства. Тогда удача не ускользнет из рук.

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Особенно удачным октябрь будет и у Водолеев. Наконец-то их старания высоко оценит руководство. Янко рекомендовала не скромничать, воспользоваться ростом репутации и укрепить свои позиции на карьерной лестнице. Также возможны дальние поездки, которые только положительно отразятся на Водолеях.