Как обрезать ремонтантную малину осенью, чтобы собрать двойной урожай в новом году — хитрый способ

Ремонтантная малина очень отличается от обычной. Она нуждается в абсолютно другом уходе, нежели ее родственница. Возможно, вы удивитесь, но даже осеннюю обрезку ремонтантных кустов нужно проводить совершенно иначе.
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Если грести сорта под одну гребенку, то ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому запаситесь острым секатором. Внимательно изучите эти рекомендации. И только потом беритесь за дело.
Ремонтантную малину можно обрезать двумя способами. Все зависит от того, что вы хотите получить на выходе.
Если важен размер ягоды и продолжительный период плодоношения, вырезайте только двухлетние побеги.
А если ваша цель — получить двойной урожай ягоды, но ближе к концу лета, не задумываясь, отсекайте все кусты под корень.
Источник: издание belnovosti.by