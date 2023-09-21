Как обрезать ремонтантную малину осенью, чтобы собрать двойной урожай в новом году — хитрый способ

Ремонтантная малина очень отличается от обычной. Она нуждается в абсолютно другом уходе, нежели ее родственница. Возможно, вы удивитесь, но даже осеннюю обрезку ремонтантных кустов нужно проводить совершенно иначе.

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Если грести сорта под одну гребенку, то ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому запаситесь острым секатором. Внимательно изучите эти рекомендации. И только потом беритесь за дело.

Ремонтантную малину можно обрезать двумя способами. Все зависит от того, что вы хотите получить на выходе.

Если важен размер ягоды и продолжительный период плодоношения, вырезайте только двухлетние побеги.

А если ваша цель — получить двойной урожай ягоды, но ближе к концу лета, не задумываясь, отсекайте все кусты под корень.

Источник: издание belnovosti.by