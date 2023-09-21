Как нужно готовить растворимый кофе: соблюдайте эти правила — напиток будет вкуснее и ароматнее зернового

Большинство кофеманов считает растворимый продукт чем-то ниже своего достоинства. Они утверждают, что вкусный напиток можно сварить только из перемолотых зерен.

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На самом деле это вовсе не так. Тоже не любите растворимый кофе? Значит, вы просто не умеете его готовить.

Если правильно заварить гранулы, даже самый дешевый кофе станет в разы вкуснее и ароматнее. А продукт средней ценовой категории вообще будет сложно отличить от зернового напитка.

Помните: растворимый кофе не терпит чрезмерно высоких температур. Поэтому кипяток под запретом. Инструкция простая. Сначала гранулы нужно залить холодной водой, и только после этого можно добавить горячую. В идеале температура воды должна быть в районе 90°C.

Соблюдайте это нехитрое правило, и ваш кофе станет в тысячу раз вкуснее обычного. Как говорится: все гениальное просто!

Источник: health.mail.ru