Это для смелых: названы три главных тренда осени-зимы 2023-2024, которые уже сметают с полок

Так сразу она заговорила про прозрачные ткани в сочетании с разными фактурами. Они стали на пике популярности.

«Современная мода требует смелых решений! "Голые" платья с жакетом пиджачного мужского типа можно назвать основным хитом сезона», — пояснила Бахлова.

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Также она призналась, что смело можно брать цветные колготки, так как они стали трендом. Можно выбрать как вариант с кружевами так и в сетку. Тут главное, чтобы они были яркими.

Многие удивятся, что высокая талия в прошлом. Низкая посадка джинсов, брюк и юбок — главный привет из нулевых. Эксперт рекомендовала сочетать такие вещи со строгим и лаконичным верхом, чтобы не выглядеть вульгарно, сообщает LIFE.