Его уже 30 лет нахваливают: озвучен рецепт вкуснейшего маринада, который подходит для любой консервации

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Среди ингредиентов для маринада: два литра воды, две столовые ложки соли, два стакана сахара, по 200 мл уксуса (9%) и растительного масла.

Отмечается, что нужно все смешать, поставить на плиту и довести маринад до кипения. Потом раствор нужно подержать на огне еще две минуты.

Эксперты подчеркнули, что большое количество сахара даст сбалансированный и гармоничный вкус, пишет Дзен-канал «В саду у Валентинки».