Его уже 30 лет нахваливают: озвучен рецепт вкуснейшего маринада, который подходит для любой консервации

Многие осенью готовят закрутки. Урожай хочется сохранить и накормить плодами всю семью. Есть один секретный рецепт маринада, который подходит для любой консервации. Эксперты заверяют, что он все зимние закрутки станут божественными. Также он не сильно затратный.
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Среди ингредиентов для маринада: два литра воды, две столовые ложки соли, два стакана сахара, по 200 мл уксуса (9%) и растительного масла.
Отмечается, что нужно все смешать, поставить на плиту и довести маринад до кипения. Потом раствор нужно подержать на огне еще две минуты.
Эксперты подчеркнули, что большое количество сахара даст сбалансированный и гармоничный вкус, пишет Дзен-канал «В саду у Валентинки».