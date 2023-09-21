Гортензия любит эту подкормку: внесите осенью — в новом году будет цвести так пышно, что все разинут рты

Гортензии любят многие дачники. Эти шикарные кусты виднеются чуть ли не на каждом участке. Однако не все садоводы умеют правильно за ними ухаживать. Поэтому растения начинают со временем чахнуть и мельчать.

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Чтобы избежать подобных неприятностей, нужно правильно подкармливать кусты. При этом удобрения следует вносить не только в период активного цветения, но и в сентябре, когда гортензии начинают потихоньку облетать.

Осенью цветы испытывают нехватку калия и фосфора. Чтобы восполнить этот пробел, нужно смешать 100 граммов суперфосфата с 50 граммами сульфата калия. Питательную смесь следует заделать под кустами и обильно полить водой. Этого количества удобрения хватит для двух взрослых растений.

Гортензии будут вам благодарны. Они моментально вытянут подкормку из земли и начнут закладывать почки на предстоящий год. Если все сделать до наступления холодов, растения в новом сезоне будут цвести так пышно, как никогда ранее.

Источник: flowergarden.pro