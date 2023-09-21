Просто не позорьтесь: никогда не покупайте пальто с этой деталью — ни с чем не сочетается и давно вышло из моды

Осенью наступает момент, когда нужно утепляться. Примечательно, что самым удобным и комфортным вариантом верхней одежды является пальто. Однако существует множество фасонов, поэтому при выборе такого наряда надо быть внимательнее. Модницам подсказали, какая деталь должна немедленно оттолкнуть женщин пусть даже и от симпатичной модели.
Так стилисты отмечают, что капюшон, хоть и кажется удобным и практичным, но смотрится несуразно. Особенно странно он выглядит на взрослых дамах. Эксперты предупреждают, что подобные пальто практически ни в один образ не вписываются.
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Однако они рассказали, на какой вариант лучше обратить внимание. Стильное и модное пальто должно иметь английский воротник. Примечательно, что такая модель станет очень хорошим вложением денег, так что можно купить пальто и подороже. Его плюс еще и в том, что оно долго не выйдет из моды и будет уместно смотреться с любой одеждой, пишет Marie Claire.