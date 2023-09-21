«Курс в районе 85 устроит всех»: аналитики раскрыли прогноз для доллара и рубля

В последнее время курс доллара и евро многих поражает. Летом была достигнута планка в 100 рублей за доллар, а евро — 110 рублей. Примечательно, что теперь многие ждут, как экономика будет развиваться дальше. 15 сентября Центробанк повысил ключевую ставку.

Недавно эксперт по экономике Максим Орешкин заявил, что финансовые власти готовят некий пакет мер по ограничению оттока капитала. Это значит, что валюта должна постепенно вернуться в коридор 80-85 рублей за доллар.