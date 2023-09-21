«Курс в районе 85 устроит всех»: аналитики раскрыли прогноз для доллара и рубля

В последнее время курс доллара и евро многих поражает. Летом была достигнута планка в 100 рублей за доллар, а евро — 110 рублей. Примечательно, что теперь многие ждут, как экономика будет развиваться дальше. 15 сентября Центробанк повысил ключевую ставку.
Недавно эксперт по экономике Максим Орешкин заявил, что финансовые власти готовят некий пакет мер по ограничению оттока капитала. Это значит, что валюта должна постепенно вернуться в коридор 80-85 рублей за доллар.
«Курс в районе 85 устроит всех, а в распоряжении Центробанка достаточно инструментов, чтобы этого добиться. Регулятор вполне мог бы действовать по аналогии с тем, что он предпринял в феврале–марте 2022 года.
То есть вернуть правило обязательной продажи валютной выручки для экспортеров, приструнить биржевых спекулянтов. Почему этого не происходило до сих пор, для меня загадка», – заявил финансовый аналитик Сергей Дроздов.
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Он уверен, что в скором времени положение дел начнет меняться. Эксперт отметил, что нефть подорожала, а дисконты сократились. Он также подозревает, что был решен вопрос, связанный с возвратом в страну экспортной выручки.
«Впрочем, сейчас что-то наверняка начнет меняться. Соответственно, курс в итоге может выйти на отметку как минимум 90, а как максимум 85», – добавил аналитик, пишет «МК».