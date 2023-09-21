Как превратить тощий замиокулькас в раскидистого красавца: поможет специальная подкормка

Замиокулькас обладает превосходными декоративными свойствами. К тому же не нуждается в чрезмерном уходе. Поэтому его выращивают многие хозяйки. Однако, как и с другими горшечными «питомцами», с ним тоже иногда случаются неприятности.

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Стали замечать, что замиокулькас вытянулся и ослаб? Пора принимать меры. Если все сделать правильно, очень скоро тощий куст превратится в раскидистого красавца.

Во-первых, запомните то, что растение любит солнце. Конечно, его можно держать и на северной стороне. Вот только из-за недостатка ультрафиолета листья замиокулькаса станут мелкими, а ветки — тонкими.

Во-вторых, «долларовое дерево» может начать чахнуть из-за слишком тесного горшка. В этом случае поможет только пересадка.

И, конечно, нельзя забывать о подкормке. Замиокулькас любит азот, калий и магний. Если обеспечить растение этими элементами, оно будет выглядеть всем на зависть. Ищите в магазинах комплексные удобрения, в состав которых входят эти вещества. Можете не сомневаться: «зеленый питомец» будет рад.

Источник: plodogorod.com