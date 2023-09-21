Волосы превратятся в мочалку, если не сделать это: как защитить свои локоны в отопительный сезон

«Волос становится более сухим в те сезоны, когда у нас работает отопление, поэтому необходимо увлажнять его дополнительно для того, чтобы поддерживать блеск и прочность волоса», — отметила врач.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Она посоветовала тем, у кого длинны волосы, применять кондиционеры, увлажняющие шампуни и несмываемые увлажняющие средства. В идеале, чтобы дома был увлажнитель воздуха. Еще трихолог подчеркнула, что надо пить достаточное количество воды, так как в составе волос есть вода.