Волосы превратятся в мочалку, если не сделать это: как защитить свои локоны в отопительный сезон

Многие девушки трепетно относятся к свои волосам. Но порой они забывают, что за ними надо не только ухаживать, но и беречь во время холодов. Врач-дерматолог, трихолог Анастасия Мареева рассказала, как ухаживать за волосами в отопительный сезон. Она раскрыла, как уберечь локоны от лишних травм.
«Волос становится более сухим в те сезоны, когда у нас работает отопление, поэтому необходимо увлажнять его дополнительно для того, чтобы поддерживать блеск и прочность волоса», — отметила врач.
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Она посоветовала тем, у кого длинны волосы, применять кондиционеры, увлажняющие шампуни и несмываемые увлажняющие средства. В идеале, чтобы дома был увлажнитель воздуха. Еще трихолог подчеркнула, что надо пить достаточное количество воды, так как в составе волос есть вода.
«Также существует различные спреи по типу гидролатов, которые как раз-таки дополнительно увлажняют волосяной стержень», — добавила она, пишет портал «А теперь внимание!».