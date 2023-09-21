Без стирки и кипячения: отбеливаем старый тюль неожиданным средством — шторы будут искриться чистотой

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Многие обладательницы этих чудесных штор пытаются решить проблему кипячением или отбеливателями. Конечно, эти способы дают результат. Вот только ткань от агрессивного воздействия химии очень быстро изнашивается.

На самом деле есть более простой и менее затратный способ вернуть прежний вид штор. На выручку придет обычная соль. Инструкция простая. Налейте в таз 5-7 литров теплой воды, растворите в ней 3-4 столовые ложки продукта и погрузите в этот состав тюль.

Подождите около 4-х часов. Слегка потрите занавески, прополощите их в чистой воде и высушите обычным способом. Вы будете плясать от восторга! После этих нехитрых манипуляций шторы станут ослепительно белыми.

Источник: tut-news.ru