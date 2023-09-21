Одних накроет холод, другие смогут загорать: синоптики дали прогноз на выходные для жителей крупных городов России

«Прогноз «Яндекс Погоды» сообщает, что в субботу в столице ожидается ясная погода, а среднесуточная температура составит +25 градусов. В воскресенье, 24 сентября, будет малооблачно. Температура воздуха прогреется до +24 градусов», — поделился специалист, пишут «Известия».

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Он отметил, что подобные температурные показатели и даже еще теплее ожидаются в Волгограде, Воронеже, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону, где воздух может прогреться аж до +28 градусов.

В это время в Красноярск и Новосибирск уже придут околозимние значения: там ожидается не выше +7...+9 градусов.