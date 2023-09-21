Старят мгновенно, так делать нельзя: эти ошибки в образе накинут 10 лет сверху

Многие женщины не знают, как правильно собирать образ. Порой можно совершить ошибки, которые испортят вид и прибавят несколько лет. Стилисты подчеркивают, что с возрастом стоит внимательнее относиться к выбору одежды и аксессуаров. Дело в том, что всего одна маленькая деталь в образе может визуально состарить на 10 лет.
Так, главной ошибкой является привлечение внимания к тем частям тела, которые выдают возраст. Безобидные на первый взгляд вещи способны серьезно состарить, если они делают акцент на морщинках.
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Например, если кожа уже дряблая под мышками, не стоит ее оголять. Морщины в этой области точно окажутся в центре внимания и испортят весь лук.
Даже мочки ушей могут выдать возраст. В молодости они пухленькие, но с годами истончаются, растягиваются и покрываются морщинками. Если уши уже далеки от совершенства, то ни в коем случае не надевайте огромные тяжелые серьги, сообщает WDay.ru.