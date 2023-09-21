Чем обработать теплицу осенью от грибка и вредителей: самый эффективный препарат за копейки

За лето в теплице скапливается большое количество вредителей, грибков и возбудителей разных заболеваний растений. Поэтому очень важно провести осеннюю обработку грунта.

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Если пропустить это важное мероприятие, в следующем году можно запросто остаться без урожая. Об этом знает каждый дачник. Поэтому уже в сентябре опытные огородники смешивают особый состав и обрабатывают им почву.

Все просто. Одним из самых эффективных и при этом недорогих препаратов является медный купорос. Чтобы избавиться от болезней и вредителей, нужно приготовить 2% водный раствор этого средства.

Состав следует внести методом полива. Обработку рекомендуется провести сразу после уборки последнего урожая. Когда теплица полностью освободится.

Источник: Дзен-канал «Сад огород лайф»