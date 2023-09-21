Забудьте про слизней и улиток в огороде — взяли в руки доску

Слизни приносят большой вред растениям в огороде — клубнике, цветам, винограду. Вредители обожают листья георгинов, гортензии, часто портят их.

Поэтому бороться с ними надо. И лучший препарат от вредителей — слизнеед НЕО.

Только сначала сделайте ловушки для брюхоногих моллюсков. Возьмите старый кусок доски, лучше, чтобы он был немного прогнившим.

Рассыпьте препарат под растением на почву и сверху положите доску.

Таким способом достигается максимальный эффект. Потому что если вы просто рассыплете средство на землю, то оно растворится от дождей.

Моллюски также прячутся в укрытиях, поэтому доска в данном случае — лучшее решение.

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