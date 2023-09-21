Какие растения нельзя кидать в компост — просто выбрасывайте

Компост — это идеальное органическое удобрение для огорода. Подкормка получается в результате разложения и гниения растений. Подготовить его может каждый. Важно знать, что можно класть, а что нет.

Для компоста подойдут плоды — яблоки, груши. Также хорошо приживутся любые листья как плодовых, так и не плодовых деревьев. Исключения составляют косточковые плоды, так как косточки за один сезон могут не перегнить.

Идеальны цитрусовые корки, они не закислят компост, не волнуйтесь.

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Добавляйте любые пищевые отходы, растительные остатки, ботву картофеля, моркови и даже томатов. Но при этом добавьте препарат триходерма, чтобы обеззаразить кучу. Иначе будут размножаться болезни.