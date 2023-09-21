Что сделать, чтобы толстянка начала цвести: проверните этот трюк осенью — сплошь покроется бутонами

Толстянка, которую в народе называют «денежным деревом», крайне неохотно выпускает бутоны. Многие хозяйки вообще думают, что их «зеленый питомец» не способен на цветение. Но это не так. К растению можно найти подход. Главное — все сделать четко по инструкции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Для начала стоит отметить, что молодые растения действительно не цветут. Нужно дождаться, когда денежному дереву исполнится хотя бы 10 лет, а его высота достигнет 50 сантиметров. Если эти условия выполнены, можно переходить к решительным действиям.

Чтобы вызвать цветение, нужно подкормить толстянку фосфором и калием. Для этого можно использовать специальные препараты, яичную скорлупу или древесную золу.

Внесли удобрения, но растение не реагирует? Тогда следует провернуть трюк с холодом. Тем более осенью для этого есть все условия.

Все просто. Поместите горшок с толстянкой в помещение с температурой воздуха в районе 8-10 °C. И держите его там ровно 2 недели. По прошествии времени денежное дерево обязательно зацветет.

Источник: издание belnovosti.by