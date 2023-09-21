В Роскачестве назвали лучшие питьевые сливки — из цельного молока, без добавок: покупайте только такие

Порой на прилавках представлены товары разных марок, и сложно определиться, какие из них точно качественные. Поэтому проводятся исследования, чтобы выявить, добросовестно ли производители делают свою работу.
Специалисты Роскачества провели масштабное исследование питьевых сливок на отечественном рынке. Эксперты проанализировали состав произведенной продукции на предмет безопасности и достоверности маркировки.
Отмечается, что многие бренды порадовали своим товаром. Лучшими производителями сливок были признаны: Сampina, Parmalat, «Большая кружка», «Брянский молочный комбинат», «ВкусВилл», «Вкуснотеево», «Простоквашино» и «Эконива».
Примечательно, что специалисты не нашли в этих сливках антибиотиков и афлатоксинов, которые могли попасть в состав из кормов для животных. Также продукция изготовлена без добавления растительных жиров – присутствует только молочный жир.
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Также экспертиза выявила, что сливки этих марок сохранили свежесть и не были испорчены в процессе транспортировки и хранения.
Но были и те производители, к которым были нарекания. Эксперты обнаружили в сливках компании «Моя цена» ярко выраженный привкус окисленного жира. А у «Станции Молочная» найден недовес около 4,5 процентов.