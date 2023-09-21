В Роскачестве назвали лучшие питьевые сливки — из цельного молока, без добавок: покупайте только такие

Отмечается, что многие бренды порадовали своим товаром. Лучшими производителями сливок были признаны: Сampina, Parmalat, «Большая кружка», «Брянский молочный комбинат», «ВкусВилл», «Вкуснотеево», «Простоквашино» и «Эконива».

Примечательно, что специалисты не нашли в этих сливках антибиотиков и афлатоксинов, которые могли попасть в состав из кормов для животных. Также продукция изготовлена без добавления растительных жиров – присутствует только молочный жир.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Также экспертиза выявила, что сливки этих марок сохранили свежесть и не были испорчены в процессе транспортировки и хранения.

Но были и те производители, к которым были нарекания. Эксперты обнаружили в сливках компании «Моя цена» ярко выраженный привкус окисленного жира. А у «Станции Молочная» найден недовес около 4,5 процентов.