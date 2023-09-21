Уход за розами в сентябре перед обрезкой — какие побеги срочно надо удалить, частая ошибка

В сентябре розы активно цветут в южных регионах России. Новые цветы распускаются, старые отцветают. Многие садоводы так и рвутся удалить их, так как они портят внешний вид.

Но в сентябре это делать категорически не стоит. Единственное, что можно сделать, — просто отщипнуть сам семенник.

А все потому, что если вы обрежете побег, через 10 дней проснутся почки и пойдут в рост. В итоге холода их уничтожат.

Кроме того, молодые побеги будут отнимать у большой розы полезные вещества, а растению в сентябре уже пора готовиться к зимовке. Это тоже скажется неблаготворно.

В сентябре также каждый куст розы надо осмотреть у основания. Проверьте на наличие молодых побегов, которые появились либо из-под земли, либо из почек нижней части куста. Лишние надо удалить уже сейчас, они также отнимают питание.

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