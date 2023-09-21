Больше не покупаем дорогой отбеливатель, пользуемся копеечной содой: белье чистейшее

Роскошный отбеливатель можно приготовить дома за сущие копейки. Он великолепно выводит пятна любого происхождения. С ним отходит любая грязь, высветляется самое старое белье.

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Для приготовления суперотбеливателя приготовьте 60 мл перекиси водорода, 2 стакана пищевой соды, 3 столовые ложки стирального порошка.

Растворите эти средства в теплой воде и погрузите в нее вещи, которые нужно отбелить.

Через 20 минут вы увидите, что пятна растворились, грязь отошла. Простирайте — и готово!

Если пятна сильно старые или вещи довольно застираны, то стоит подержать в составе несколько часов, иногда требуется ночь.

Источник: sovkusom.ru