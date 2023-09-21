У вялой герани перестанут желтеть листья - 2 удобрения сотворят чудеса

Герань будет всегда радовать внешним видом и цветением, если ее угощать правильными удобрениями. Вы легко сможете поднять иммунитет у растения и сделать так, чтобы оно не болело.

Осенью и зимой герань особенно испытывает стресс, так как она находится в квартире, ей жарко. Листья начинают желтеть и чахнуть.

Для начала разведите 1 чайную ложку золы в 1 литре воды. И для того, чтобы удобрение растворилось - его надо погасить в 1 чайной ложке уксуса.

Полейте герань под корень и повторяйте процедуру один раз в месяц. Это напитает ее калием, фосфором и кальцием.

И вторая подкормка для слабой герани - это таблетки аспаркам. Разведите 5 таблеток в 1 литре воды и тщательно перемешайте. Также поливайте под корень через неделю после первого удобрения.

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