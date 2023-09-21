Новый способ очистки сковородки от нагара и жира — раскалили посуду и нанесли средство

Существует быстрый способ отмыть старую и грязную сковородку или кастрюлю от нагара и жира. Для этого в первую очередь посуду надо тщательно нагреть.
Поставьте на плиту и включите конфорку. Греем до такого состояния, чтобы вода, попадая на сковородку, начинала шипеть.
Далее возьмите любой антижир из магазина и нанесите его на всю поверхность сковороды. Делайте все быстро, пока посуда горячая, иначе эффекта не будет.
Оставьте в мойке, пока сковорода не перестанет шипеть. Потом начинайте оттирать грязь щеточкой для посуды. Нагар и жир отпадут — метод рабочий.
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