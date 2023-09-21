Озвучили лучшие женские духи с фруктовыми нотками: нежно, волнительно и вкусно

Эксперты доказали, что свыше 80% мужчин больше всего на женщинах любят фруктовые ароматы.

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Женщина, которая использовала фруктовый парфюм, кажется сильной половине человечества более молодой и привлекательной. Кроме того, они считают таких дам максимально привлекательными.

Чтобы женщины легче ориентировали в мире парфюма, они составили топ самых лучших фруктовых духов.

Итак, на первое место исследователи поставили Taj Sunset, Escada с ароматом тропиков. На втором месте оказались духи Aqua Allegoria Limon Verde, Guerlain, которые ассоциируются с садом после дождя, на третьем — Eau d’Hadrien, Annick Goutal. Этот аромат имеет привкус лимона.

Источник: markakachestva.ru