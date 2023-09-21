Как глубоко нужно сажать тюльпаны, чтобы они не замерзли зимой: простая формула, которая всегда работает

Совсем скоро цветоводы начнут сажать тюльпаны. Обычно к делу приступают в октябре, когда на улице еще не очень морозно, но уже достаточно прохладно для того, чтобы луковицы укоренились и при этом не успели прорасти.

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Незадолго до посадки землю смешивают с навозом или компостом. Это обязательно. Иначе растениям может не хватить питания. Кроме того, в почву следует добавить смесь калия и суперфосфата (1:2). Так как именно эти элементы отвечают за цветение культуры.

Сажать луковицы нужно с умом, а не абы как. Глубину посадки рекомендуется рассчитывать по специальной формуле. Все просто. Измерьте диаметр луковицы и умножьте его на три. Например, диаметр равен двум сантиметрам, значит, заглублять луковицу нужно на шесть.

Спустя три недели после посадочных работ луковицы нужно подпитать аммиачной селитрой.

Если соблюдать эти простые правила, тюльпаны отлично перенесут зиму. Ни один не замерзнет. В новом сезоне вас будет ждать пышное цветение, которому позавидуют все соседи.

Источник: tut-news.ru