Бросили две таблетки в горшок с цветком — попрет рост и бурное цветение

Домашние растения нуждаются в тщательном уходе. Нужно вовремя давать им полезные вещества, и у вас всегда будут шикарные цветы на подоконнике — зеленые, сочные, с крупными шапками.

И помогут в этом таблетки глицина. Разомните 2 таблетки глицина толкушкой и залейте 0,5 литра теплой воды. Дождитесь, когда лекарство полностью растворится.

Потом перелейте в пульверизатор и опрыскивайте.

Удобрение поможет тем цветам, листья которых обгорели на солнце. Также это идеальное средство для растений после пересадки.

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