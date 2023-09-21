Как правильно обрезать жимолость осенью — начинаем снизу, не оставляем пеньки

Кустарники жимолости осенью надо обязательно обрезать, иначе растение вымерзнет зимой. Лучше всего делать это в сентябре — подойдет весь месяц, любые числа. Главное, успеть до наступления серьезные заморозков — позднего снега.

Жимолость весной очень рано просыпается и не всегда дачники успевают ее привести в должный вид, в итоге вы можете лишиться урожая.