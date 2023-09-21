Как правильно обрезать жимолость осенью — начинаем снизу, не оставляем пеньки

Кустарники жимолости осенью надо обязательно обрезать, иначе растение вымерзнет зимой. Лучше всего делать это в сентябре — подойдет весь месяц, любые числа. Главное, успеть до наступления серьезные заморозков — позднего снега.
Жимолость весной очень рано просыпается и не всегда дачники успевают ее привести в должный вид, в итоге вы можете лишиться урожая.
Обрезку начинаем с нижней части. Удалите секатором засохшие побеги, которые находятся у корней. Не оставляйте пеньки, через них могут попасть инфекции.
Основной куст должен сохранить свою крону.
После обрезки обработайте жимолость любым противогрибковым препаратом.
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