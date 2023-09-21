Как быстро избавиться от тараканов — готовим специальную кашу: «усачи» ее обожают, но переварить не могут

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Ничего сложного. Приступайте к делу ближе к ночи. Сварите густую кашу из манной крупы. Смешайте ее со сладким чаем и добавьте сюда же порошок буры. Должно получиться мягкое тесто. Слепите из него множество мелких колобков и разбросайте их по укромным уголкам.

Выключите свет и до утра не входите в кухню. Через 7–8 часов насекомые наедятся до отвала, но переварить угощение не смогут. На следующий день вам останется только вымести их веником и выбросить в мусорное ведро.

Источник: novostivl.ru