Три лучших сыра из экономсегмента: без пальмового масла — всего 42 рубля за 100 граммов

Эксперты Роскачества в ходе проверки назвали лучшие марки сыра из экономсегмента. Несмотря на то что эта продукция относительно недорогая, ее отличает качество, натуральность сырья и высокие вкусовые требования.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Так что найти качественный натуральный сыр на полках магазинов можно и по привлекательной, доступной цене. При этом многие потребители до сих пор считают, что хороший сыр из настоящего коровьего молока обязательно должен быть дорогим.

Среди продукции экономсегмента эксперты Роскачества выделили натуральные сыры по достаточно низкой цене. В этих образцах нет пальмового масла и других вредных добавок. Всего было проверено 115 торговых марок. Среди лидеров, получивших 5 из 5 баллов, сыр «Предгорье Алтая», стоимость за 100 граммов — 60 рублей. В этой продукции нет растительных жиров, производитель использовал только настоящее цельное сырье.

В топе также сыры «Брест-Литовск», 100 граммов которого стоит 58 рублей, и сыр «Красная цена», который еще дешевле, всего 42 рубля за 100 граммов. Оба образца получили безупречные оценки.

По материалам Primpress