Всего одна горсть на ведро воды осенью — земля стала как чернозем, забыли о проблемах на пять лет

После сбора урожая землю надо обработать удобрением, чтобы напитать полезными веществами. Это делают строго осенью, перед холодами. Тогда на будущий год у вас не будет проблем с огородом.

Речь идет о комплексном удобрении, которое действует в течение пяти лет. Оно помогает растениям удерживать питательную среду и борется с грибками и вредителями. Улучшает механическую структуру почвы.

Содержит фолиевые кислоты, железо, азот, фосфор и калий, бор, марганец. Речь идет об удобрении сапропель.

Разведите 1 горсть подкормки в 5 стаканах воды. Потрите камни руками, чтобы раствор как следует растворился. Далее один стакан смеси разводим в 10 литрах воды и поливаем грунт.

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