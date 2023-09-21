Сбегайте в аптеку: простой и дешевый способ избавиться от муравьев и тли

Сразу и от тли, и от муравьев вы легко избавитесь при помощи дешевенького аптечного препарата Бензилбензоата. Мазь продается в любой аптеке.

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Выдавите немного мази и распределите ее по окружности стволов деревьев, которые поражены тлей, полоской шириной в 3-4 см.

Такая процедура будет эффективна около 1 месяца и не позволит муравьям разводить тлю.

А если нет муравьев, значит и тля исчезнет тоже. Дополнительно, для усиления эффекта обработайте деревья простым составом.

На 10 л воды возьмите 100 г хозяйственного мыла и 10 мл любого хвойного (пихтового, соснового или елового) масла. Это привлечет божьих коровок, которые уничтожат тлю.

Источник: дзен-канал: «Иван Русских»