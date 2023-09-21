Пользовались неправильно: для чего на самом деле нужна «Звездочка» — не от простуды

Легендарный бальзам «Звездочка» многие используют для лечения насморка. Но на самом деле средство изобрели для других целей.

В первую очередь «Звездочкой» в советские времена отпугивали комаров в доме и на природе. Достаточно нанести небольшое количество бальзама на кожу — насекомые и близко не подлетят и не покусают.

Также средство помогает при уходе за кожей ступней и пяток. Если они стали грубыми — нанесите «Звездочку», не спешите покупать дорогие крема. Скорее всего, бальзам справится с задачей.

Нанесите средство на ноги, разотрите, наденьте сверху бахилы и носочки. Подержите 20 минут и смывайте.

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