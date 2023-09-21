Как заставить антуриум цвести без перерыва — рецепт мощного стимулятора: нужен всего один грамм

«Мужское счастье», или антуриум, есть во многих домах. Хозяйки его ценят за отличный внешний вид и неприхотливость в уходе. Однако и этот зеленый питомец может показать свой характер. Случается так, что, несмотря на буйную зелень, растение напрочь отказывается цвести.

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Знакомая ситуация? Тогда эта информация для вас. Бывалые цветоводы рассказали о том, что «мужское счастье» можно заставить цвести без перерыва. Нужно только приготовить правильный состав. Записывайте рецепт.

Вам потребуется раздобыть один грамм монокалийфосфата и литр отстоянной воды комнатной температуры. Растворите препарат в жидкости и внесите полученный стимулятор под корень.

Это средство запустит рост цветочных почек. Нужно всего четыре подкормки, чтобы антуриум выпустил яркие стрелы. Будь внимательны: процедуру можно проводить, если растению больше года. Молодые кусты стимулировать нельзя.

Источник: cpykami.ru