Сажайте этот сорт капусты на даче — кочаны крепкие, созревают за 95 дней: устойчив к слизистому бактериозу

Опытные дачники назвали один из лучших сортов капусты, который не будет требовать особого ухода. Достаточно поливать, рыхлить почву, убирать сорняки и удобрять — это и так делает каждый огородник. Самое главное — быстрое созревание. Собирать урожай можно уже через 95–110 дней после посадки капусты на грядках.

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Одним из лучших признан сорт капусты «казачок». Он подходит для всех регионов. Отечественный гибрид, который имеет плотные крепкие кочаны округлой формы, массой 0,8–1,2 кг. Вкус отличный, содержит много аскорбиновой кислоты. Кочерыжка у капусты сорта «казачок» короткая, а урожайность — до 4,6 кг с 1 кв. м.

Кроме того, этот сорт капусты хорош тем, что он устойчив к слизистому бактериозу и черной ножке. Неприхотлив и устойчив к погодным явлениям.

По материалам kp.ru