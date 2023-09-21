Отмыли диван крышкой от кастрюли — мебель как новая, необычный метод

Диван можно легко отмыть при помощи обычной крышки от кастрюли. Этот метод нам подсказали в прачечной, его используют в некоторых случаях.

Для этого налейте в чашу 600 миллилитров горячей воды, добавьте 1 столовую ложку жидкости для мытья посуды, 1 столовую ложку пищевой соды, 2 столовые ложки средства для мытья стекол и половину стакана 70%-го спирта.

Тщательно перемешайте и ополосните небольшое полотенце в полученном растворе. Хорошо отожмите и замотайте полотенцем крышку от кастрюли.

Соберите углы полотенца в центр, и у вас получится универсальный чистящий инструмент. Возите им по дивану — все пятна отойдут.

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