Кот начал гадить «мимо кассы»: два простых действия вернут питомца в чувства — чистота гарантирована

Этот способ гарантированно отучает котов ходить мимо лотка. Хотя стоит удостовериться из-за чего все-таки животное совершило промах.

Иногда проблема может кроиться в том, что ему просто не нравится лоток или наполнитель. Поменяйте, если все повторяется, приступите к решительным мерам.

Также животное может болеть и таким образом указывать вам на проблему, просить помощи. Стоит провериться у ветеринара.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Ну а если ваш котик просто немного попутал места. Для начала посыпьте солью загаженное место.

Потом в ведро с водой налейте йода столько, пока не будет слышен его запах. Это совсем немного, капли. Потом промойте место йодной водой.

Коты не выносят запаха йода, к тому же это вещество отлично справляется с запахом мочи.

Источник: Telegram-канал «Хозяйка уюта».