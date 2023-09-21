Внесли одну ложку удобрения, и герань распушила листья — за раз выдает до 10 цветоносов

Герань постоянно надо удобрять, тогда растение будет наращивать зеленую массу и пышно цвести. За один раз может выдавать по 10 цветоносов.

Действенная подкормка называется «Fertica люкс», продается в небольших пакетиках по 100 грамм, стоит всего 100 рублей. Разводите согласно инструкции.

В ней содержится азот, фосфор и калий. Подкормка стимулирует рост листвы, помогает формировать новые завязи и способствует продолжительному цветению.

Побеги появляются буквально на следующий день.

Летом таким удобрением можно поливать герань один раз в неделю, осенью, зимой и весной — один раз в две недели.

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