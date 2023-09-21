Роскачество назвало лучшие марки молочного шоколада — по ГОСТу: без пальмового масла

Эксперты Роскачества проверили товары из категории сладостей — для этого были взяты образцы представленных на отечественном рынке марок молочного шоколада. Главным критерием стало отсутствие в продукте пальмового масла.

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В ходе лабораторного исследования эксперты Роскачества выявили, что натуральный и вкусный шоколад в магазинах все-таки есть, хотя факт не соответствует мифам о том, что многие производители сладкой продукции, экономят на сырье и используют «пальму».

Наивысший балл по итогам проверки получили следующие марки молочного шоколада: Sobranie, «Аленка», «Конфил», «Победа вкуса» и «Яшкино». В этой продукции содержится настоящий вкусный шоколад, производитель использовал в приготовлении только натуральные ингредиенты. В них нет эквивалентов и заменителей масла какао, например пальмовым маслом. А степень измельчения даже превышает требования ГОСТа.

По материалам Primpress