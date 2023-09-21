Тлю и паутинного клеща изгнали с участка дешевым средством за 36 рублей: гнили и мучнистой росы тоже нет

Средство на основе соды — это настоящее спасение для садоводов от вредителей. Не нужно тратиться на дорогие инсектициды!

Вы сами в состоянии сделать состав, который избавит вас от целого списка вредителей, поможет в борьбе со многими растительными недугами.

В частности этот содовый состав мгновенно вытравит на вашем участке тлю, паутинного клеща и муравьев.

Спасет от разного рода гнили, мучнистой росы и фитофтороза. Сделать его — проще простого!

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Смешайте 2 ложки жидкого мыла с 8 ложками пищевой соды, 1 чайной ложкой аптечного йода, 1 литром теплой воды.

Средство влейте в 10-литровое ведро воды, перемешайте. Обработайте им культуры со всех сторон.

Источник: Telegram-канал «Секрет дачи. Дом и сад»