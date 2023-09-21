Как правильно приготовить компостную кучу из больной травы - обогатит все растения на огороде

Компостную кучу из больной травы приготовить реально. Получится эффективное удобрение для всех растений - и для картофеля, и для томатов, перцев, огурцов…

Процедуру надо делать только осенью, потому что именно сейчас грунт надо обеззаразить и обогатить полезными элементами. Тогда весной у вас будет хороший урожай.

Подкормка также заменит перегной, который стоит 5-6 тысяч рублей за машину.

Сложите в кучу ботву от всех растений - от картошки, свеклы, моркови и даже томатов. Далее в 1 литре воды разведите 2 пачки пасты фитоспарина. Потом влейте 4 столовые ложки полученного раствора в 10 литров воды, перемешайте и полейте компостную кучу. Это обеззаразит удобрение от грибков и вредных бактерий.

Пусть пройдет пять дней. Теперь нам надо, чтобы куча начала быстро гнить. В 10 литрах воды разведите 2 столовые ложки удобрения «Мечта червяка». Перемешайте и также отправляйте в компост. Эта подкормка запустит все необходимые процессы.

Через три дня компост накрываем пленкой и оставляем преть до весны.

Источник: Садово - Цветочный Елены Николаевой

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