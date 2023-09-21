Раскрываем самый простой и действенный способ уничтожения тли и других вредителей в саду

Мыльный раствор — одно из самых простых и действенных средств против тли и других огородных вредителей.

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Мыло (лучше хозяйственное или дегтярное) способно полностью заменить инсектициды и фунгициды.

Мыльным раствором можно протирать губкой растения, а можно опрыскивать культуры, оба способа эффективны.

Мыльный раствор особенно действенен против тли, белокрылки, паутинного клеща, щитовки. Также мыльный состав излечивает растения от сажистого грибка и медвяной росы.

Для приготовления раствора возьмите 20-30 г измельченного мыла на 1 л теплой воды (до полного его растворения).

Источник: Telegram-канал «Ботаник»