Раскрываем самый простой и действенный способ уничтожения тли и других вредителей в саду

Мыльный раствор — одно из самых простых и действенных средств против тли и других огородных вредителей.
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Мыло (лучше хозяйственное или дегтярное) способно полностью заменить инсектициды и фунгициды.
Мыльным раствором можно протирать губкой растения, а можно опрыскивать культуры, оба способа эффективны.
Мыльный раствор особенно действенен против тли, белокрылки, паутинного клеща, щитовки. Также мыльный состав излечивает растения от сажистого грибка и медвяной росы.
Для приготовления раствора возьмите 20-30 г измельченного мыла на 1 л теплой воды (до полного его растворения).
Источник: Telegram-канал «Ботаник»