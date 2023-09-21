Жалеем об одном — не знали про метод стирки «ложка соды» раньше: вещи кристальной чистоты, без пятен

Белье. Фото: Global Look Press

Метод очень доступный и действенный.

Чтобы белье сверкало чистотой и свежестью, не обязательно покупать дорогие порошки и отбеливатели.

Попробуйте этот очень бюджетный но весьма эффективный метод стирки, и вы поразитесь, каким кристально чистым может быть ваше белье.

Способ подходит для деликатного и кружевного белья, которое в первую очередь страдает от появления серых и желтых оттенков. 

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В большую кастрюлю с кипятком бросьте три столовые ложки стирального порошка, две столовые ложки с горкой любого пятновыводителя, одну ложку с горкой пищевой соды, влейте две ложки подсолнечного масла.

Положите в кастрюлю вещи, накройте крышкой и держите на низких температурах плиты 10–20 минут. Снимите с печи и оставьте в посуде на несколько часов, а лучше даже на ночь под крышкой.

Постирайте в машинке. Результат вас искренне поразит!

Источник: дзен-канал «Марина Жукова».

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