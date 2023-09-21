Жалеем об одном — не знали про метод стирки «ложка соды» раньше: вещи кристальной чистоты, без пятен

Чтобы белье сверкало чистотой и свежестью, не обязательно покупать дорогие порошки и отбеливатели.

Попробуйте этот очень бюджетный но весьма эффективный метод стирки, и вы поразитесь, каким кристально чистым может быть ваше белье.

Способ подходит для деликатного и кружевного белья, которое в первую очередь страдает от появления серых и желтых оттенков.