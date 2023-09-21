Как в сентябре повысить плодородность почвы на огороде — в марте земля как новая: собираем два урожая

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Грядки лучше мульчировать сеном, которое удержит рост сорняков. Кроме того, любая мульча сохранит в почве влагу. А это значит, что огород не будет нуждаться в частом поливе. В сене размножается сенная палочка, она подавляет развитие болезней и самое главное убирает фитофтору и мучнистую росу. К тому же, сено будет постепенно разлагаться, обогащая почву органикой. Осенью огород нужно будет перекопать. И делать так следует из года в год, чтобы улучшить состояние почвы.

Еще один важный момент засеивание огорода сидератами. Почва не должна пустовать. После уборки редиса, чеснока, картофеля, лука, моркови, свеклы, капусты грядки нужно засеять. Лучше всего подойдут люпины, фецелия, клевер, рожь, овес или горчица. Пока они растут, происходит оздоровление почвы, она наполняется питательными веществами. После того, как посадки достигнут высоты 10–15 см, нужно перекопать весь участок с зеленью. Эти травы станут отличным удобрением, которое напитает почву органикой.

По материалам kp.ru