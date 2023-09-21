Давно о таком мечтали: урожайные сорта перцев — раннеспелые, устойчивы к вершинной гнили

Любой дачник мечтает вырастить на своем участке богатый урожай перцев. И тут многое зависит не только от ухода, но и от сорта растения.
Одним из лучших считается сорт «F1 магно». Это раннеспелые перчики, выращивают в открытом грунте, высокорослый. Стенки плодов толстые, плоды устойчивы к вершинной гнили — популярной болезни, которая одолевает растения в сезон.
Также присмотритесь к сорту «хаски». Это гибрид, растение низкорослое, достигает максимум 90 сантиметров. Вес плодов — 100–200 грамм. Этот перец не горчит и не отдает зеленью.
Кроме того, хороший сорт «Емеля». Очень вкусный и сладкий перец, весь увешан оранжево-желтыми плодами.
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