Давно о таком мечтали: урожайные сорта перцев — раннеспелые, устойчивы к вершинной гнили

Любой дачник мечтает вырастить на своем участке богатый урожай перцев. И тут многое зависит не только от ухода, но и от сорта растения.

Одним из лучших считается сорт «F1 магно». Это раннеспелые перчики, выращивают в открытом грунте, высокорослый. Стенки плодов толстые, плоды устойчивы к вершинной гнили — популярной болезни, которая одолевает растения в сезон.