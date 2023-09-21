Берите только это сливочное масло: из настоящих коровьих сливок, без вредной «пальмы» — дешевенькое

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Среди недорогих марок сливочного масла эксперты Роскачества выделили несколько, которые отличаются высоким качеством и натуральностью, в их составе нет вредной «пальмы». И это масло «Радость вкуса». Его стоимость за 100 г, с жирность 82,5% составляет всего 82 рубля. Продукт получил безупречную оценку в 5 из 5 баллов. Это масло сделано из натуральных коровьих сливок, оно настоящее: жирность соответствует установленным требованиям.

Среди лучших также сливочное масло «Простоквашино», за 100 г — 87,77 рубля. В нем нет консервантов и растительных жиров. Это сливочное масло настоящее. Продукт не раз проходит проверку, подтверждая свое высокое качество.

По материалам Primpress